دعا الديوان الوطني للحج والعمرة ،اليوم الإثنين، في بيان له، جميع وكالات السياحة والأسفار المرخص لها تنظيم رحلات العمرة، إلى الالتزام التام ببنود دفتر الشروط وعدم تسويق برامج العمرة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وجاء هذا بعدما رصد الديوان قيام بعض الوكالات للترويج لبرامج العمرة خارج الأطر التنظيمية. كما دعا الديوان، جميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة ،إلى عدم الانسياق وراء البرامج والإعلانات الوهمية.