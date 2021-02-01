التمست النيابة العامة لمحكمة الدار البيضاء، بالعاصمة، في جلسة جنائية، اليوم الإثنين، المؤبد مع مصادرة المحجوزات، في حق الطالب وليد نقيش وكمال بن سعد.

وتم اعتقال وليد نقيش، وهو طالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في الجزائر العاصمة، خلال مسيرة طلابية بالعاصمة يوم 26 نوفمبر 2019.

ووضعته محكمة بينام (باب الوادي) قيد الاعتقال بعد أسبوع. وجرى النظر في قضية وليد نقيش يوم 13 سبتمبر 2020 بغرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر، حيث أمرت غرفة الاتهام بإحالة قضيته إلى محكمة الجنايات.

فيما اعتُقل الناشط كامل بن سعد 43 عاما، في 26 نوفمبر 2020، حيث أمر قاضي التحقيق، وضعه الحبس المؤقت في سجن الحراش. وورد اسمه في قضية وليد نقيش المتهم بالتآمر على الدولة على غرار، بن سعد وشقيق كامل، رضوان بن سعد ورشيد عليلي ووليد مسعودي.