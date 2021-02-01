قررت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، العودة إلى الاحتجاج، واشعروا الوزارة الوصية بالدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام نهاية الشهر الجاري، لضمان تحقيق أرضية مطالبهم .

قرار العودة إلى الإضراب، يأتي حسب بيان النقابة، بعد "تجاهل الوزارة لمطالبهم وعدم ردها على مراسلتهم"، لتوضيح "نص" تحديد المهام في المرسوم التنفيذي رقم 11/235، والخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، ولعدم إصدار مدونة أعمال تخصصهم لما يقارب الـ 10 سنوات، ولتطبيق سياسة "تمييز وتهميش" في تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بالترقيات، فضلا عن عدم الاستجابة لمطلبهم الجوهري، حول إصدار رخصة استثنائية للترقية مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة، ولحرمانهم من فتح مسابقة عون طبي، على عكس باقي أسلاك الصحة، ولأن القاعدة العريضة لنقابتهم، رأت بأن فيه تجاهل وسلب للحقوق المشروعة، اضطرت إلى قرار إضراب لثلاثة أيام متتالية، ما لم يتم التجاوب مع مطالبهم .