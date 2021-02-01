كشفت إدارة شباب قسنطينة، اليوم الإثنين، عن هوية المدرب الجديد للفريق الذي سيخلف المستقيل عبد القادر عمراني.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي القسنطيني على الفايسبوك "أنهت قبل قليل إدارة النادي الرياضي القسنطيني الإجراءات القانونية لترسيم عقد المدرب الجديد للفريق ميلود حمدي والتحاقه بمدينة قسنطينة خلال 48ساعة القادمة".

وأضافت إدارة "السنافر" أن حمدي تحصل على رخصة التنقل الجوي للسماح له بالدخول إلى الأراضي الجزائرية ومباشرة عمله بصفة رسمية.

ومن المنتظر أن يقود المدرب المغترب، الذي سبق له العمل في الجزائر وقاد اتحاد الجزائر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا سنة 2015، التشكيلة القسنطينية في الجولة القادمة من الرابطة المحترفة الأولى أمام اتحاد بسكرة.