أعلنت وزيرة الثقافة والفنون, مليكة بن دودة، اليوم الاثنين من باتنة، عن رفع التجميد عن مشروع ترميم الضريح النوميدي الملكي مدغاسن ببلدية بومية.

وأوضحت الوزيرة، لدى معاينتها لهذا الضريح في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد التي تقودها لولاية باتنة، بأن "المبلغ المخصص للعملية التي سيشرف عليها مختصون جزائريون بالتنسيق مع مؤسسات تابعة لوزارة الثقافة والفنون و جمعية أصدقاء مدغاسن يقدر بـ150 مليون دج بالإضافة إلى مبلغ آخر يقدر بـ500 ألف دولار مخصص لترميم هذا المعلم ضمن اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكدت بن دودة، بعد استماعها لشروح حول الضريح و الوضعية التي آل إليها في السنوات الأخيرة, على "الأهمية الكبرى التي يكتسيها و قيمته الخاصة جدا باعتباره أقدم موقع أثري في الجزائر يعود تاريخ تشييده إلى 400 سنة قبل الميلاد".