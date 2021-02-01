على غرار التوجهات التي تبنتها الحكومة في مجال الصيرفة الإسلامية والاعتماد على هذا النوع من المعاملات المالية من أجل خلق فرص جديدة لاحتواء الأموال والكتل النقدية المتداولة وتوجيهها نحو القنوات الرسمية، تفتح بالمقابل المجال لإطلاق التأمين التكافلي الذي يحمل في ثناياه مفهوم التعامل بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتحدد الحكومة ضمن هذا السياق شروطا وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للمشروع التنفيذي الذي استعرضه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال اجتماع الحكومة الأخير، باعتباره تأمين "البديل"، حيث أشار هذا العرض إلى أنّ هذه الخطوة تأتي لتعزيز المسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بما يسمح بجلب الادخار الـمتوفر خارج الدائرة المصرفية.

وقال الخبير المالي والمصرفي، سليمان ناصر، إنّ الحديث عن التأمين التكافلي يقود إلى ذكر الفرق بينه وبين التأمين التجاري المعمول به حاليا، لاسيما وأنّه مقترح من قبل الفقهاء لتجاوز مجموعة من المخالفات الشرعية التي يتضمنه هذا الأخير، مشيرا إلى ثلاث صور من "المحظورات" الشرعية أوجزها في الربا، الغرر والقمار، من منطلق أنّ المؤمن وفقا للأساليب الحالية قد يعوض بمبالغ أكبر من مبلغ الاشتراك، وهو ما يمثل فائدة ربوية، بالإضافة إلى الغرر الذي يتعلق بمصطلح على تسميته بالجهالة كونه متعلقا بشرط غيبي مستقبلي لا يمكن الإيقان بوقوعه وهو الحادث محل التأمين، وذكر في الأخير القمار المرتبط بعدم معرفة على وجه اليقين استرجاع الأموال المدفوعة أو لا.

وأشار الخبير لـ"الخبر" إلى أهمية البديل الإسلامي في مجال التأمين والذي يتعارف عليه باسم "التأمين التكافلي" من إنشائه على شكل صندوق تدفع اشتراكات على مستواه تعتبر على سبيل التبرع، وتنفيذا لمبدأ التضامن أو التكافل من قبل مجموعة المشتركين مع المشترك الذي وقع له ضرر معين، وفي حالة لم تكف المبالغ المدفوعة تضاف مبالغ أخرى بحكم أنهم عهدوا بالتضامن فيما بينهم، وإن كان قد قال بأن هذه الحالة غير واردة في الوقت الراهن، لكون شركات التأمين تضم الكثير من المشتركين، وفي حالة عدم وقوع أي ضرر يمكن لشركة التأمين الاحتفاظ بجزء من الأموال للسنوات المقبلة، ويمكن استثمار المبالغ الزائدة عن الحاجة في مشاريع استثمارية "إسلامية"، على غرار البنوك والسندات الإسلامية، وتوزع العائدات على المشتركين.

وذكر المتحدث إنّ إطلاق هذا النوع من التأمينات وإعداد مشروع المرسوم التنفيذي استندت إلى المادة 103 من قانون المالية لسنة 2020، والتي تدخل بموجبها المادة 203 مكرر من الأمر 95/07 الصادر في 25 جانفي 1995، المتعلق بالتأمينات التي تجيز لشركات التأمين ممارسة التأمين التكافلي، وهو نفس التصور الذي اعتمدت عليه الحكومة في مجال تنظيم الصيرفة الإسلامية من خلال السماح للبنوك التقليدية الكلاسيكية بفتح شبابيك تقدم هذه الخدمة، كما يمكن تصور أيضا إنشاء شركات تأمين إسلامية تقدم حصرا هذه الخدمات.

ورحب سليمان ناصر بخطوة فتح المجال للتأمين التكافلي باعتباره أحد أهم المطالب الذي دعا إليه في مناسبات عديدة، وشدد على ضرورة عدم حصره في هدف استرجاع الكتلة النقدية المتداولة خارج الأطر غير الرسمية، وإن كان الهدف غير المباشر المراد تحقيقه، كما هو الأمر بالنسبة لإطلاق الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية، لارتباطها بعدة شبهات لمخالفات شرعية عادة ما تكون وراء عزوف المواطنين على التعامل مع البنوك، بالإضافة إلى عوامل ومعطيات أخرى.