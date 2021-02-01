ذكرت وسائل إعلام بلجيكية مساء الاثنين، أن رجلا يحمل سكينا هاجم ركاب محطة مترو في بروكسل.

وقالت وسائل الإعلام إنه ووفقا للبيانات الأولية بحسب الشرطة البلجيكية، هناك العديد من المصابين في الهجوم.

وأضافت أن الشرطة البلجيكية قتلت رجل طعن عددا من الأشخاص بمحطة قطارات في بروكسل.

وبينت أن المهاجم طعن امرأة في محطة قطارات مولبينيك ببروكسل قبل أن تقتله الشرطة.

وقالت الشرطة البلجيكية أنها تستبعد الإرهاب في حادث طعن بروكسل.

وأشارت إلى أن الحادث وقع في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.