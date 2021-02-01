تعتزم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قريبا برمجة مباراة ودية للمنتخب الجزائري أمام "منتخب عالمي'' بملعب وهران الجديد الذي تقترب به الأشغال من نهايتها، حسبما صرح به اليوم الاثنين بوهران رئيس هذه الهيئة خير الدين زطشي.

وصرح زطشي للصحافة على هامش زيارة تفقدية إلى الملعب رفقة المدرب الوطني جمال بلماضي : "صراحة، أنا معجب كثيرا بهذه المنشأة الرياضية الهامة التي تم انجازها وفق مقاييس عالمية، حيث سنعمل على برمجة مباراة ودية أمام منتخب عالمي كبير على أرضيتها الجميلة جدا, لتكون المناسبة أيضا لإطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالألعاب المتوسطية التي تحتضنها وهران في 2022".

واغتنم رئيس الاتحادية, الذي يقوم بأول زيارة إلى ملعب وهران الجديد بسعة 40.000 مقعد ومبرمج استلامه في نهاية مارس المقبل، الفرصة كي يلتزم أمام المدير العام للجنة تنظيم الألعاب المتوسطية، سليم إيلاس، بدعم لجنته لإنجاح التظاهرة.