خلف انهيار سقف لقاعة العرض بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي ببلدية ڨالمة، مساء اليوم الاثنين، جريحين اثنين يبلغان 20 سنة و47 سنة، أحدهما أصيب بجروح في الرأس وفعص في اليد، والثاني له جروح في اليد، حسب خلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية، التي تدخلت بأعوان مركزها المتقدم وبدعم من وحدتها الرئيسية.

وقال شهود عيان أنّهم شاهدوا حالة من الهلع بمحيط مبنى الدار الثقافية، وسيارات إسعاف وشاحنتين تابعتين للحماية المدنية التي قامت بالتدخل في الحادث. ويتشكل السقف المنهار من صفائح حديدية وعوارض اسمنتية، التي سقطت إلى الأرض مخلفة أضرارا مادية بمعداة قاعة العرض، التي لحسن الحظ لم تكن عامرة.

ويعد هذا ثاني حادث يلحق أضرارا قد تكون لها تداعيات على الاستغلال في مختلف النشاطات الثقافية، بعد حادث مماثل سبق وأن لحق بمركز التسلية العلمية الواقع بحي قهدور في وقت سابق.