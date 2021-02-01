أدانت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة اليوم الاثنين المدير المحلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات) بسبع (7) سنوات سجنا نافذة عن تهم تتعلق بقضايا "فساد و اختلاس أموال عمومية"، حسب ما علم من مصدر قضائي.

كما أصدرت ذات المحكمة أحكاما بسنتين (2) سجنا منها سنة موقوفة النفاذ في حق ستة (6) متهمين آخرين، منهم سكريتيرة المدير المحكوم عليه اليوم، وفق ما أضافه نفس المصدر.

و أوضح المصدر القضائي بأن مدير كاكوبات وجهت له تهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية" و "سوء استغلال الوظيفة" و "جنحة المساس بأنظمة المعالجة المالية للمعطيات بالتعديل عن طريق الغش" فيما وجهت لسكريتيرته و هي في نفس الوقت زوجته تهمة "المشاركة في اختلاس أموال عمومية" بالإضافة إلى نفس التهم السالفة الذكر.

أما الأشخاص الخمسة الآخرين فقد توبعوا بتهم "الإخفاء العمدي لجزء من العائدات المتحصل عليها من اختلاس الأموال العمومية" و "جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية".

و كان مدير كاكوبات و سكريتيرته يقومان، حسب ما ورد في قرار الإحالة، بالولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات و القيام بتصريحات تكميلية للأجور و نسبها لأشخاص غير معنيين بها و مقربين لهما, على غرار تجار و حرفيين على أساس أنهم

عمال مصرح بهم لدى الصندوق مع وضع عناوين وهمية لهم و حسابات بنكية لتجار يبيعون سلعهم بالتقسيط يتم التقرب منهم و اقتناء أشياء من عندهم و استغلال حساباتهم البنكية في عملية الاختلاس.

وحسب ذات المصدر، فإن المدير و سكريتيرته بالإضافة إلى باقي الأطراف متهمين باختلاس 7 ملايين و 290 ألف دج.

للإشارة فقد التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة تسليط عقوبة بـ 8 سنوات حبسا نافذة في حق المدير المحلي للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري و 6 سنوات حبسا نافذة لباقي المتهمين.