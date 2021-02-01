تعاقد وسط الميدان الجزائري، عبد الله مؤذن لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مع مولودية وجدة قادما من مولودية الجزائر، حسبما أعلنه النادي المغربي الناشط في بطولة القسم الأول.

وكتبت مولودية وجدة في صفحتها الرسمية على الانترنت: "عبد الله مؤذن يتعاقد مع المولودية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد. مرحبا به".

ويلتحق مؤذن ( 26 سنة) بمدرب مولودية الجزائر السابق، الفرنسي بيرنار كازوني، الذي تعاقد هو الآخر مع التشكيلة المغربية في جانفي، قادما من مولودية وهران.

وعقب خمس جولات من البطولة المغربية، تقبع مولودية وجدة في المرتبة الـ16 والأخيرة (نقطة واحدة), بعيدة عن المتصدر الرجاء البيضاوي برصيد 13 نقطة.