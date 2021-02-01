أعلن مطار مصراتة الدولي في ليبيا، اليوم الإثنين، استئناف الرحلات الجوية بين مدينتي مصراتة وبنغازي بعد خمسة سنوات من التوقف.



وأوضحت إدارة المطار - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن "الخطوط الأفريقية ستنظم اعتبارا من الأحد المقبل، رحلة إلى صفاقس، وأخرى إلى إسطنبول، تعقبها رحلة، الخميس بعد المقبل 11 فبراير، إلى إسطنبول وأخرى إلى بنغازي".



كما أعلنت إدارة المطار أنه سيتم تسيير "رحلات قريبا إلى سبها بالجنوب الليبي، وإلى مدينة الإسكندرية في مصر".