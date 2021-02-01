اتهم رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، أطرافا بمحاولة ضرب استقرار النادي مستغلين النتائج السلبية الأخيرة للفريق.

واعتبر ألماس في تصريح للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك، اليوم الإثنين، النتئج المحققة في بداية الموسم إيجابية بعد تحقيق التأهل إلى ثمن نهائي رابطة أبطال إفريقيا والتواجد في مراكز متقدمة في جدول ترتيب البطولة، مضيفا أن فترة الفراغ التي يمر بها الفريق مؤخرا عادية وستمس كل الفرق خاصة أن الموسم سيكون طويلا وشاقا بإجراء 38 جولة من الرابطة المحترفة الأولى.

وأضاف ألماس أنه رغم محاولات بعض الأطراف ضرب استقرار الفريق إلا أن ذلك لن ينقص من عزيمة الإدارة في وضع كل الظروف الملائمة تحت تصرف اللاعبين والطاقم الفني للخروج من فترة الفراغ وتحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا ترحيبه بكل انتقاد موضوعي.

ونفى نفس المتحدث أن يكون التراجع الأخير في النتائج بسبب عدم تسوية أجور اللاعبين، خاصة وأن وضعية مولودية الجزائر أفضل من حال العديد من الأندية الأخرى -حسب ألماس-.

وجدد ألماس الثقة في المدرب نبيل نغيز، معتبرا تصريحاته الأخيرة ناتجة عن الضغط الكبير الذي عاشه الفريق، مؤكدا أن الإدارة مع الاستقرار في العارضة الفنية.

وتأتي تصريحات ألماس بعد حادثة اقتحام مجموعة من أنصار مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، مقر شركة سوناطراك المالكة لغالبية أسهم النادي العاصمي بسبب ما وصفوه بسوء تسيير الفريق.