تحادث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الاثنين هاتفيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول آخر المستجدات على الساحة العربية والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبا في القاهرة.



وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع توتير “تواصلت اليوم هاتفيا مع أخي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية, حول آخر المستجدات على الساحة العربية والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبا في القاهرة”.



