أودع أربعة متهمين الحبس بينهم المتهم الرئيسي،فيما وضع خامس تحت الرقابة القضائية، في قضية جريمة القتل التي شهدها حي ثنية الحجر بعاصمة ولاية المدية مؤخرا وهب ضحيتها الشاب (ميماتي أسماعيل) البالغ من العمر 21 سنة طعنا بالسكين أمام الملإ على أحد الطرق المؤدية للحي المذكور.



يأتي هذا بعد آكتمال التحقيق الإبتدائي من قبل الشرطة القضائية،مع الموقوفين في قضية شجار بين عصابتين أدى إلى وفاة شخص أحيلوا بعدها على الجهات القضائية ،بحسب بيان اليوم لخلية أعلام أمن الولاية.