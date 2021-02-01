كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، كمال منصوري اليوم الإثنين أن الشروع في عملية إنتاج لقاح” سبوتنيكV ” الروسي بالجزائر ستكون خلال الأسابيع المقبلة مضيفا أنه حان الأوان للتحول الجزائر من بلد مستورد للقاحات إلى مصدر لها.



ولدى نزوله ضيفا على برنامج “الجزائر مباشر” على القناة الإخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري، قال كمال منصوري أن المحادثات مع الطرف الروسي بلغت مرحلة “متقدمة جدا للشروع في عملية إنتاج لقاح سبوتنيكV بالجزائر وهذا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”، مضيفا أن العملية سيتم بالشراكة بين شركة “صيدال” العمومية وشركات جزائرية خاصة تملك الخبرات اللازمة في إنتاج الأدوية”.



وفي هذا الصدد قال المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، أن الجزائر “ستعمل كمرحلة أولى على تغطية الطلب الوطني من هذا اللقاح ونطمح كمرحلة ثانية لتصديره للخارج خاصة دول الجوار “.



أما بخصوص تقييمه لعملية إنتاج الأدوية بالجزائر، أكد كمال منصوري ” حققنا في فترة وجيزة نتائج إيجابية وقلصنا فاتورة الإستيراد ونسعى اليوم إلى رفع نسبة التصدير نحو الخارج ” .