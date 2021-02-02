أصيب 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 75 سنة بجروح متفاوتة في انفجار نجم عن تسرب للغاز وقع مساء اليوم الاثنين بإحدى شقق عمارة بحي 144 سكنا بمدينة المسيلة، حسب ما لوحظ.



و قد تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار وإخراج بعض المصابين من تحت أنقاض الشقة التي هوت جدرانها وجدران الشقق المجاورة لها.



وحسب المعطيات المستقاة بعين المكان، فقد تم نقل المصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفى الزهراوي بعاصمة الولاية.



و قد تنقل والي المسيلة، عبد القادر جلاوي إلى موقع الحادث و كذا إلى مستشفى الزهراوي للوقوف على حالة المصابين ومدى التكفل الصحي بهم كما أمر بتشكيل خلية أزمة تضم مختلف القطاعات لمتابعة الوضع.



للإشارة، فقد فتحت مصالح أمن الولاية تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.



