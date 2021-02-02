ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل، لخام برنت في بورصة لندن ICE بنسبة 1.19 بالمائة .

ووفقا لبيانات التداول صبيحة اليوم الثلاثاء، بلغ سعر البرميل في هذه العقود، 57.02 دولار. وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت، حدود 57 دولارا للبرميل في 13 جانفي الماضي من هذا العام.

ومع حلول الساعات الأولى من صبيحة اليوم ، تم تداول خام برنت عند 57.06 دولار للبرميل (+ 1.26 بالمائة). في المقابل، ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل للنفط الخام الأمريكي إلى 54.13 دولار للبرميل (+ 1.32 بالمائة).