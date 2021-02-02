أصدرت لجنة الانضباط بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم العديد من العقوبات الخاصة بمباريات الأسبوع 11 من المحترف الأول والتي لعبت السبت الماضي.

أقصى عقوبة خلال هذه الجولة كانت بحق مصّور أولمبي المدية بإيقافه لمدة 6 أشهر كاملة وتغريمه ماليا بسبب إهانته لمحافظ المباراة. ذات اللجنة عاقبت كل من مساعد مدرب أولمبي المدية عبد الغني عوامري ، عبد الحق عمران ، مختار بلخيثر ، عادل بوشيبة ،أسامة قتّال ، بالإيقاف لمواجهة واحدة وتغريمهم ماليا بسبب الاحتجاج على قرارات الحكّام ، فيما سيكون لاعب اتحاد بلعباس خليل سماحي غائبا عن المباراة القادمة لناديه بسبب تراكم البطاقات.

عدم احترام شباب بلوزداد وأهلي برج بوعريريج للبروتوكول الصحي في المدرجات وغياب اللوح الإلكتروني بملعب 20 أوت بالبرج كلفهما غرامة مالية، أما سوء سلوك ملتقطي الكرات بملعب أحمد زبانة فقد كبد مولودية وهران غرامة مالية أخرى.