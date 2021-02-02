قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي بأنه تابع رفقة طاقمه الفني، بعض مباريات البطولة الوطنية والتي أكد بأن الفرق ظهرت فيها بمستوى لابأس به بعد انقطاع عن المنافسة لمدة 8 أشهر.

وفي حوار خص به التلفزيون الرسمي كشف المتحدث ذاته بأن مستوى الخضر ليس بالعالي جدا، لكن ليس من السهل حجز مكانة داخل التشكيلة وهذا لن يمنعه من متابعة اللاعبين الجزائريين أينما وجدوا سواء هنا في الجزائر أو خارجها.

وأردف بلماضي بأن طاقمه الفني المتواجد بعضه في فرنسا يتابع بعض العناصر الوطنية في مختلف الدوريات الأوروبية باستثناء إنجلترا وذلك بسبب القيود الصحية المفروضة على البلاد.

وفي تعليق له حول معاينته لبعض الأسماء الناشطة في هولندا والبرتغال وبلغاريا في صورة، صنهاجي ، توبة، زروقي رد بلماضي مازحا :"... أنتم تحبون الأسماء، نحن نريد العمل في الخفاء، المهم المستوى،على كل حال نحن بصدد المتابعة."