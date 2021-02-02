كشفت وسائل إعلام تونسية أن الجزائري زين الدين بوتمان لاعب النادي الإفريقي التونسي والذي يتجه لفض علاقته مع فريق باب الجديد بسبب عقوبة الانتداب المفروضة على أصحاب اللونين الأحمر والأبيض، يتواجد على رادار فريقين تونسيين كبيرين.

وحسب موقع " فوت 24 " ونقلا عن مصادره الخاصة فإن والد بوتمان قد اتصل بفريقين في تونس ليؤكد أن ابنه لم يعد مرتبطا مع نادي باب الجديد وأنه على استعداد للتوقيع في صورة تقديم عرض مغر.

نفس المصدر أكد أن الفريقين لا يرغبان في التعاقد معه حاليا تفاديا لأية أزمة مع " الإفريقي "غير أن هذا الموقف قد لا يطول، في حال فشل رفع عقوبات المنع من الانتداب وبقاء التواصل بين الطرفين.

من جهته رئيس النادي الإفريقي لا يزال على اتصال باللاعب ووالده على أمل أن يمهلاه مزيدا من الوقت للقيام بإجراءات التأهيل.

يذكر أن بوتمان اللاعب السابق لنصر حسين داي قد وجه مراسلة إلى إدارة الفريق، يوم الأربعاء الماضي ممهلا الفريق 48 ساعة لتأهيله أو أنه سيكون حر من أي ارتباط.