سيركن عبد الرحمان مزيان لاعب الترجي التونسي إلى بعض الراحة بسبب الإصابة في الكاحل التي تعرض لها نتيجة الالتحام مع زميله محمد علي بن رمضان في التدريبات ، وحسب موقع " فوت 24 " سيخضع مزيان إلى الفحوصات مع نهاية الأسبوع وذلك لتحديد موعد عودته إلى التمارين خصوصا أن كاحله لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت ليزول عنه الانتفاخ.

وتعثرت عودة عبد الرحمان مزيان إلى صفوف اتحاد الجزائر خلال الأيام القادمة على شكل إعارة من قبل الترجي التونسي بسبب تغيير إدارة" باب السويقة" لرأيها والرغبة بالاحتفاظ به.