قالت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، إن جيش ميانمار، أطلق سراح غالبية المسؤولين والموظفين الحكوميين، الذين تم اعتقالهم على مستوى الدولة والأقاليم.

ونقلت الوكالة عن مصدر في جيش ميانمار، أنه تم صباح اليوم، الإفراج عن وزراء سابقين، وعن نشطاء في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم، تم اعتقالهم في اليوم السابق.

ولم يعلن المصدر، عن العدد الدقيق للذين تم إطلاق سراحهم، وقال: "قد تجري تعديلات وزارية في الوزارة الرئيسية، حيث سيتم تعيين أشخاص مؤهلين في المناصب".