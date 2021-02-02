أبرم فريق اتحاد عنابة اتفاقية دعم و تعاون مع النادي الهاوي وذلك بحضور رئيسي الفريقين وممثلين عن الولاية .

وحسب الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك فإن هذه المبادرة جاءت لإيجاد حلول عاجلة لقضية الديون المترتبة عن الفريق وتمكينه من التحضير للموسم القادم ، في ظروف عادية.

ووفق المصدر ذاته فإن الوالي أعلن عن موعد اجتماع صندوق دعم النشاطات الرياضية وعقده في 5 فيفري الجاري، بغرض تسهيل منح إعانة مالية للنادي الهاوي لتحويلها إلى المحترف حسب الاتفاقية المبرمة.

كما سيكون اجتماع مرتقب مع مجموعة من المستثمرين يوم الخميس القادم من أجل توفير أغلفة مالية من شأنها مساعدة الفريق على تخطي المرحلة الحالية.