أفاد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته، اليوم الثلاثاء، بتسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية. كما سيوقع بايدن أمرا تنفيذيا بلم شمل العائلات على جانبي الحدود مع المكسيك.

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأمريكية إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار، مؤكدًا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترمب.

يذكر أنه في أول ساعات له بالبيت الأبيض بعد تنصيبه، استهل بايدن عهدته بتوقيع 15 إجراء تنفيذيا لمعالجة جائحة كورونا وتغير المناخ، وعدم المساواة العرقية، وإلغاء بعض السياسات التي وضعها سلفه ترمب.