قررت فرنسا إدماج المحلات الصيدلية في حملة مكافحة وباء كورونا بالسماح لها بتطعيم المواطنين الراغبين بلقاح "أسترازينيكا" دون غيره من اللقاحات لبساطة التعاطي معه لوجستيا.

وقال غابريال عتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أمس الإثنين، في مداخلته عبر قناة "فرانس 5" التلفزيونية إن "الصيادلة ستتم تعبئتهم في حملة التطعيم" و"سيتمكنون من ممارسة التطعيم، بطبيعة الحال، لأننا نحتاج إليهم".

وأضاف "إذا كان فعل ذلك في غير متناولهم حتى الآن، فلأن اللقاحات التي بحوزتنا هي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا" التي لها ضروراتها في مجال التخزين (...) تجعل من الصعب، موضوعيا، على الصيدلي القيام به في مؤسسته، بينما الأمر مختلف بالنسبة لـ "أسترازينيكا"...". تأتي هذه الخطوة الحكومية في انتظار تسلم باريس شحناتها الأولى من لقاح "أسترازينيكا" بعد موافقة "الوكالة الأوروبية للأدوية" الجمعة على استخدامه.