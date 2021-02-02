علمت إدارة فريق مولودية الجزائر أنه تم رسميا إسقاط إجازة اللاعب الكاميروني" روني " بداية من تاريخ اليوم ، مما سيسمح للفريق من انتداب لاعب أجنبي آخر خلال فترة التحويلات القادمة في حال ما إذا اقتضت الضرورة.

و تساءلت الإدارة عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك وبدون أية تأويلات حسبها ، عن خلفية إسقاط الإجازة مباشرة بعد انقضاء فترة التحويلات الاستثنائية التي خصصت للفرق المشاركة في المنافسة الإفريقية ، مما حرم مولودية الجزائر من حقها.