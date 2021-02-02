أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حميداني، اليوم الثلاثاء، خلال اليوم الثاني من زيارة العمل و التفقد لڨالمة، أن ما تحقق لحد الآن في مجال تطبيق ما تضمنته خارطة الطريق الوزارية 2020-2024 ايجابي على العموم .

وقال الوزير لدى نزوله ضيفا على أمواج إذاعة الجزائر من ڨالمة أنه تم تحقيق ما وعدت به مصالح وزير الفلاحة و التنمية الريفية بخصوص بذور البطاطا و تقليص فاتورة الاستيراد بـ 50 بالمائة حاليا والوصول إلى توفير 70 بالمائة من بذور البطاطا المحلية آفاق 2024، خاصة وأن الجزائر تحوز على كافة القدرات والكفاءات، وهو ما تم ملاحظاته على مستوى إحدى المستثمرات الفلاحية، مشيرا إلى أن التخلص النهائي من استيراد البذور سيكون خلال سنة أو سنتين على الأكثر.

وفيما يخص السلجم الزيتي قال الوزير أنه "يجب تطوير هذه الزراعة في الجزائر، لما تمثله من عبء ثقيل على مستوى النفاقات العمومية ولا سيما في الظرف الحالي الذي يعيشه العالم جراء تفشي جائحة كورونا والتي ألهبت أسعار بعض المواد الأساسية.

وأفاد أن "تطوير كل من زراعة السلجم الزيتي التي تسير بشكل جيد والذرة وكذا شعبة الحليب ليس اعتباطيا بل هو تحدي ترفعه الدولة الجزائرية لتدعيم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتوجب متابعة تقنية من خلال إرشاد الفلاحين ".

وفي رده على سؤال حول مدى تجسيد برنامج الزراعة السكرية الذي تضمنته خارطة الطريق 2020-2024 أوضح وزير الفلاحة أن "التجارب التي تجري حاليا للوقوف على مدى ملائمة أصناف هذه الزراعة ، أثبتت نجاح أربعة إلى ستة أصناف وأن الرهان الحقيقي لإنجاح هذه الزراعة مرتبط بجانب التحويل" وأكد إحصاء متعاملين اثنين في الوقت الراهن.

وصرح حميداني بشأن توقيف استيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بأن دائرته الوزارية بصدد التحضير للشهر الكريم من خلال الوقوف على مدى توفر المنتجات الفلاحية وبأسعار تتلاءم والقدرة الشرائية للمواطن.

هذا و كشف وزير الفلاحة عن إعادة فتح أسواق بيع الماشية رسميا خلال الأسبوع المقبل. وأوضح أن هذا القرار جاء في الوقت الذي فتحت فيه عدد من الأسواق أبوابها بناءً على تعليمات الولاة ببعض من ولايات الوطن.