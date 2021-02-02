تلقى كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالعيادة متعددة الخدمات بحي الينابيع بالجزائر العاصمة.

وجاء في بيان الوزارة :" في إطار عملية التلقيح التي باشرتها السلطات العمومية ضد فيروس كورونا "COVID 19"، تلقى السيد كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بالعيادة متعددة الخدمات بحي الينابيع بالجزائر العاصمة.