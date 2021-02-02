تم اليوم منح الضوء الأخضر لانطلاق منافسات بطولة ما بين الجهات لكرة القدم وذلك في إطار الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية .

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضية فإنه بعد موافقة مصالح الوزير الأول على تمديد العمل بالبروتوكول الصحي المعتمد بالنسبة لبطولتي الرابطتين الأولى والثانية لكرة القدم المصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا بالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة ، فإنه تقرر استئناف تدريبات نوادي رابطة ما بين الجهات لكرة القدم ابتداء من يوم غد الأربعاء فيما ستنطلق البطولة بداية من شهر مارس.

ووفق المصدر ذاته فإنه تم تكليف الاتحاد الجزائري، باتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف تدريبات وبطولة كرة القدم ما بين الجهات، مع التقيد الصارم بأحكام البروتوكول الصحي المصادق عليه.