أكدت إدارة اتحاد الجزائر أنها لم تتلق لحد الآن أي إخطار رسمي بشأن تغيير مكان إجراء الداربي بين الجارين الاتحاد والمولودية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لنادي اتحاد الجزائر على الفايسبوك :" بصفتنا الفريق المستقبل نلتزم بالبرنامج الذي أعلنته رابطة كرة القدم المحترفة على موقعها الرسمي ، اللقاء سيقام يوم 07 فيفري 2021 ، على الساعة الخامسة مساءً بملعب بولوغين.

وأضاف البيان :" نعتقد أنه لا يوجد سبب يبرر احتمال نقل المباراة من ملعب بولوغين خاصة أن كل اللقاءات تلعب بدون جمهور".