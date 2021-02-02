استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائرالسيدة إليزابيث فولبرس بطلب منها. وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن الطرفين تطرقا إلى العلاقات المتجذرة والممتازة بين البلدين خاصة في مجال الطاقة كما أشاد الطرفان بمستوى الشراكة و التبادل بين المؤسسات الجزائرية والألمانية والتي شددا على ضرورة تعزيزها وتوسيعها، من خلال آلية الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة الموقعة منذ سنة 2015.

وأضاف ذات المصدر أن الجانبين دعيا إلى توسيع هذا التعاون أكثر في ميدان المحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة على غرار الهيدروجين.

ومن جهتها أكدت السفيرة الألمانية اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار أكثر في الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر تعد شريكا مهما وجديا في الميدان الطاقوي.

ودعا الوزير عطار بالمناسبة المؤسسات الألمانية إلى التوجه نحو الاستثمار في سوق المحروقات والكهرباء عن طريق الشراكة في مجال المناولة وصناعة قطع الغيار والتجهيزات والتكنولوجيا بميدان الطاقة محليا بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مختلطة بين الجزائر وألمانيا.

وعن الاستثمار في ميدان المحروقات أشار الوزير إلى أنه مع الانتهاء من النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد ستضع الجزائر نفسها في مقدمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في هذا المجال.

من جهة أخرى سلمت السفيرة الألمانية دعوة للوزير عطار للمشاركة في منتدى برلين للانتقال الطاقوي المزمع عقده في شهر مارس المقبل، كما اتفق الطرفان على تنظيم يوم الطاقة الجزائري الألماني والذي يعقد سنويا ضمن آلية اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال الطاقة. وفي الأخير أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة و واسعة لمستقبل الشراكة والاستثمار بين مؤسسات البلدين.