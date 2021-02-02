أوقف عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري التاسع، أمس، رجل وزوجته تخصصا في الاحتيال على المواطنين عن طريق بيعهم شققا مؤجرة ملك للغير.

حيث كان الموقوفان يعمدان إلى تأجير شقق مجهزة، ثم يقومون بفبركة وثائق تدل على أنهم يملكونها.

ليكتشف الملاك الأصليون لتلك الشقق والمساكن أنها بيعت دون علمهم. وكان الموقوفان محل أربعة أوامر بالقبض صادرة عن عدة محاكم، بالإضافة إلى أمرين قضائيين للإحضار وعدة أحكام قضائية غيابية بالحبس.

وقد تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوس بوهران الذي وجه لهما تهم النصب الاحتيال وخيانة الأمانة، وأودعا الحبس المؤقت، في انتظار المثول في القضايا المتابعين فيها.

ومن جهة أخرى تواصل فرقة مكافحة المخدرات للشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران، التحقيقات في قضية حجز قرابة 4 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين. وهي القضية التي تمت يوم أمس في منطقة بير الجير شرقي وهران.