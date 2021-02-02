تصدر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب وست هام الإنجليزي قائمة أغلى صفقات الميركاتو الشتوي الذي كان استثنائيا هذا الموسم بسبب الوضع الاقتصادي للأندية والذي تأثر بسبب فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة " فرانس فوتبول" اليوم قائمة ضمت 20 لاعبا انتقلوا إلى أندية تنشط في مختلف الدوريات الأوروبية، وحل اللاعب السابق" لبرنتفورد" في المركز الأول بعملية تحويل بلغت23.1 مليون أورو.

1- سعيد بن رحمة ، من برينتفورد إلى وست هام (23.1 مليون أورو)

2- سيباستيان هالر ، من وست هام إلى أياكس أمستردام (22.5 مليون أورو)

3- أحمد ديالو من أتالانتا إلى مانشستر يونايتد (21 مليون أورو)

. 4- كريبين دياتا من إف سي بروج إلى موناكو (20 مليون أورو)

. 5- دومينيك زوبوسزلاي من سالزبورغ إلى لايبزيغ (20 مليون أورو)

. 6- نيكولو روفيلا من جنوة إلى جوفنتوس (18 مليون أورو)

. 7- باولينهو من سبورتينغ براغا إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي (16 مليون أورو)

. 8- مورجان سانسون من مارسيليا إلى أستون فيلا (15.8 مليون أورو)

9- بيدرو من فيورنتينا إلى فلامينجو (14 مليون أورو).

10- دينيس مان ، من ستيوا بوخارست في بارما (13 مليون أورو).

11- جيريمي فريمبونج من سيلتيك غلاسكو إلى باير ليفركوزن (11 مليون أورو)

12- يواكيم ماهلي من آر سي جينك إلى أتالانتا (11 مليون أورو).

13- جيريمي فريمبونج من سيلتيك غلاسكو الى باير ليفركوزن (11 مليون أورو).

14- مانولو بورتانوفا من يوفنتوس إلى جنوة (10 مليون أورو).

15- كارلوس فرنانديز ، من إشبيلية إلى ريال سوسيداد (10 مليون أورو).

16- مارلي أكي من مارسيليا الى جوفنتوس (8 مليون أورو).

17- فرانكو تونجيا لاعب جوفنتوس تحت 19 سنة في مرسيليا (8 مليون أورو).

18- إيليا بتريللي من جوفنتوس إلى جنوة (8 مليون أورو).

19- أنطونيو سانابريا ، من ريال بيتيس إلى تورينو (7 مليون أورو).

20- كهفجي عرفان كان ، من باشاك شهير إلى فنربخشة (7 مليون أورو).