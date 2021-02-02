أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل اصطدام قطار متوجه من الجزائر العاصمة نحو وهران مع سيارة على مستوى معبر سطحي، ببلدية بوقادير (ولاية الشلف) .

وأفاد منشور الشركة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الحادث تسبب في وفاة سائق السيارة وإلحاق أضرار بليغة بالقطار من نوع "كوراديا".

وأضاف ذات المصدر، أن القطار متوقف حاليا، في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها، واستخراج السيارة العالقة تحت القطار، من طرف مصالح الحماية المدنية.

وقد سخّرت مصالح الشركة الوسائل الضرورية لضمان نقل المسافرين العالقين، نحو وجهتهم النهائية في أفضل الظروف.