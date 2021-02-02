أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن "64 بالمائة" من المشاريع المصغرة منحت للنساء، في اطار وكالة تسيير القرض المصغر.

وأوضحت الوزيرة، خلال فعاليات "اللقاء التنسيقي حول البرنامج الوطني لتشجيع المرأة الماكثة في البيت على الانخراط في الإنتاج الوطني"، أن "64 بالمائة من مجموع المشاريع المصغرة منحت للنساء، لتكون لوكالة تسيير القرض المصغر الريادة في احتضانها".

وفي إطار دعم المرأة الماكثة في البيت، أكدت كريكو أنه "تم ضبط برنامج عمل وطني لتحقيق هذا المسعى من خلال التنسيق الحكومي, تجسيدا لمسعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 03 جانفي الماضي، والقاضي بتعزيز جهود الحكومة في تدعيم مختلف الآليات لتشجيع المرأة الماكثة بالبيت على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني".