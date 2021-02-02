آخر إحصائيات كوفيد-19 في الجزائر

أخبار الوطن
2 فبراير 2021 () - س.أ
0 قراءة
+ -

سجلت الجزائر 263  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و أضاف المصدر تسجيل 4 وفيات جديدة بسب الفيروس في نفس الفترة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس الذي ظهر في الجزائر، أواخر شهر فيفري من الغام الماضي، إلى 107.841 إصابة مؤكدة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2.898 حالة وفاة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة تسجيل 202 حالة شفاء جديدة، خلال نفس الفترة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 73.732 حالة.

في نفس السياق

اعادة فتح ابواب حديقة التجارب الحامة بالعاصمة غدا
آخر أرقام كورونا في الجزائر
طريقة غير متوقعة للكشف عن كورونا
إيطاليا تبدأ في تخفيف قيود كورونا في 6 أقاليم
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول