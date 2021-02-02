سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و أضاف المصدر تسجيل 4 وفيات جديدة بسب الفيروس في نفس الفترة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس الذي ظهر في الجزائر، أواخر شهر فيفري من الغام الماضي، إلى 107.841 إصابة مؤكدة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2.898 حالة وفاة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة تسجيل 202 حالة شفاء جديدة، خلال نفس الفترة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 73.732 حالة.