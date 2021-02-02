أعلن وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المخبر الجزائري للإنتاج الصيدلاني "فراتر-رازس" يجري حاليا مباحثات مع متعامل روسي لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كوفيد -19.

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش تنصيب المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية، أن "مخبر فراتر-رازس دخل في مباحثات مع متعامل روسي لإنتاج لقاح سبوتنيك V في الجزائر"، مؤكدا أن الملف التقني لإنتاج اللقاح قد تم إرساله إلى الوكالة الوطنية للدواء منذ شهر ونصف.

وقال الوزير أن هناك أربع مراحل لإنتاج هذا اللقاح منها مرحلتين يمكن للمتعاملين المحليين انجازها فيما تتعلق المرحلتان المتبقيتان بالتكنولوجيا الحيوية التي تتمثل في استخدام الخلايا الحية لإنتاج اللقاح.

وأكد بن باحمد أن "روسيا مستعدة لتزويدنا بهذه التكنولوجيا ومرافقة الجزائر في هذا المشروع من خلال نقل التكنلوجيا اللازمة إلى الجزائر"، مضيفًا أن هناك اتفاقية-شراكة بين المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية ونظيره الروسي تشمل المراقبة والتسجيل وتصنيع المنتجات الصيدلانية بالإضافة إلى جوانب التكوين ونقل التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف الوزير، الجزائر تتوفر على القدرات لإنتاج اللقاح، معتبرا أنه من السابق لأوانه التطرق إلى الأرقام الخاصة بالكميات المنتجة في المستقبل.

وبخصوص آجال الإنتاج، قال الوزير أن بداية الإنتاج "يمكن أن تتم بسرعة بعد استلام المواد الأولية".

واسترسل يقول "يمكن أن يبدأ الإنتاج بعد شهرين من وصول المادة الأولية من روسيا وإجراء التحاليل الخاصة للقاح"، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيمكن من تغطية السوق الوطنية ولكن أيضًا من التصدير إلى دول أخرى في المنطقة وفي القارة.