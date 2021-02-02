سيتم، غدا الاربعاء، اعادة فتح أبواب حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة أمام الزوار بعد غلق استمر لأزيد من شهرين،

مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مدير الحديقة، عبد الكريم بولحية.

و أوضح المدير العام لحديقة التجارب أنه و بناء على تعليمات من والي الجزائر، سيتم غدا الاربعاء "اعادة فتح حديقة التجارب الحامة امام الزوار بعد أزيد من شهرين من اغلاقها في ظل التدابير المتخذة للوقاية و الحد من انتشار فيروس كورونا''، على أن يتم التقيد بكافة تدابير الوقاية من هذا الوباء ضمن "بروتوكول صحي صارم تم ضبطه لهذا الغرض من قبل ادارة الحديقة".

و قال المتحدث أن الزوار"ملزمون بارتداء الكمامات الواقية و احترام مسافة التباعد الاجتماعي" و ستعمل إدارة الحديقة على "اخضاع الوافدين على هذا الفضاء عبر مدخليه المطلين على شارع حسيبة بن بوعلي و شارع محمد بلوزداد، إلى جهاز

قياس درجة الحرارة"، على أن ينتشر العمال على امتداد الحديقة لمراقبة مدى احترام التعليمات الصحية من قبل الزوار، سواء بخصوص ارتداء القناع الواقي أو للتذكير و احترام شروط التباعد الاجتماعي المتبع للوقاية من هذا الوباء.

و أشار المتحدث الى توافد عدد معتبر من العائلات و الافراد اليوم الثلاثاء الى الحديقة بعد تداول معلومة مغلوطة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تشير الى اعادة فتحها، مؤكدا أ هذا الفضاء سيكون متاحا للجمهور العام يوم غد الاربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحا.

و يتوقع ذات المسؤول اقبالا لافتا للزوار، لاسيما و أ اعادة افتتاح الحديقة يتزامن مع العطلة المدرسية و اقتراب نهاية الأسبوع، مؤكدا أن كل الاجراءات اللازمة اتخذت لأجل ضمان راحة الزوار و سلامتهم.

يشار الى أن حديقة التجارب للحامة تتربع على أزيد من 32 هكتارا، و يعود تأسيسها الى سنة 1832.

ومنذ جانفي 2017، تحولت إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تابعة لولاية الجزائر.