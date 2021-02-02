أعلنت شركة "فايزر"، الثلاثاء، أنها تتوقع أن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته بالاشتراك مع "بيونتك" إلى 15 مليار دولار في 2021، على أن ترتفع أكثر إذا وقعت مزيدا من العقود لاستخدامه.

وجاءت التوقعات في وقت أعلنت به "فايزر" عن أرباح الفصل الرابع والعام بأكمله، كما نشرت توقعات 2021.

وتوقعت "فايزر" مبيعات للعام 2021 بأكمله تراوح قيمتها بين 44.4 و46.4 مليار دولار، تضاف إليها مبيعات لقاح "كوفيد 19".

وكان اللقاح من بين أول اللقاحات المسموح باستخدامها في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، ويتوقع المحللون مبيعات بمليارات الدولارات.

وفي وقت سابق، أشارت تقديرات مؤسسة "مورغان ستانلي" المتخصصة بالخدمات المالية والاستثمارية، إلى إمكانية تحقيق "فايزر" لعائدات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار من بيع لقاحها في عام 2021 فقط.