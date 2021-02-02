أجرى فريق أولمبي المدية، اليوم، آخر حصة تدريبية له على أرضية ميدان إمام الياس، استعداد للمواجهة التي يستضيفوا فيها أبناء التيطري شباب بلوزداد أبناء العقيبة، بتعداد مكتمل بعد عودة كل من غوماري و بلقاسمي بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة، فيما عاد كل من نعاس وبودومي بعد استنفاذ هما آليا للعقوبة.

ورغم توعد انصار الأولمبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالثأر من الشباب، الذي حرم الأولمبي من كاس الجمهورية في نهائي 1995، فان عوامري المدرب المساعد لشريف حجار وفي اتصال مع "الخبر"، أكد أنها مواجهة عادية مثل باقي المواجهات.

و سيخوض الأولمبي هذه المواجهة من أجل حصد النقاط الثلاث و الإقتراب أكثر من ريادة ترتيب البطولة.

و تبدو الأجواء السائدة في بيت الأولمبي مريحة للاعبين من أجل تحقيق هذا المسعى و والإستمرار في سلسلة النتائج الإيحابية، منذ سبع جولات، خاصة وأن الرئيس بوقلقال سارع إلى تمكين لاعبيه من الفوز بمباراة سطيف وبسكرة إلى جانب تطمينات المدرب حجار التي كان قد كشف عنها في تصريح إعلامي حول دعم شركة نفطال و هذا كله من أجل وضع رفقاء خلف الله الذي لم تتأكد بعد مشاركته، بسبب الإصابة في أحسن وضعية للإطاحة بالشباب.

فهل يفلح رفقاء القائد شرفاوي، اللاعب السابق للشباب، تحقيق حلم أنصار "البلوز".