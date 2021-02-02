أعلنت عدة ولايات، اليوم الثلاثاء، تعديل توقيت الحجر المنزلي المطبق في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي بيانات منفصلة، كشفت ولايات الجزائر العاصمة، جيجل، المسيلة، تلمسان، البليدة ومستغانم عن تعديل توقيت الحجر المنزلي ليصبح من الساعة العاشرة مساءا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي وهذا ابتداء من يوم الأربعاء 03 فيفري 2021.

وكانت الولايات المعنية ضمن الـ19 ولاية المطبق عليها حجر منزلي من الساعة الثامنة مساءا إلى الخامسة صباحا.

كما تقرر إعادة فتح القاعات المتعددة الرياضات، القاعات الرياضية، أماكن التسلية والإستجمام، فضاءات الترفيه، إضافة إلى الشواطئ بالنسبة للولايات الساحلية.

من جهة أخرى تم تمديد أوقات نشاط المتاجر إلى غاية الساعة التاسعة مساءا وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التالية: تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، تجارة المرطبات والحلويات والمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع مع اقتصار نشاطها على البيع المحمول فقط.