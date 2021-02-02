أعلنت السلطة العليا للصحة في فرنسا أن اللقاح الثالث ضد فيروس كورونا الذي تم السماح باستخدامه في عملية التطعيم في البلاد "أسترازينيكا" غير موصى به" للأشخاص الذين يتجاوز سنهم الـ65 عاما نظرا لنقص المعلومات حول نجاعته عليهم.

وصرح رئيس هذه الهيئة، دومينيك لو جولوديك اليوم الثلاثاء " يوجد نقص في المعلومات فيما يخص نجاعة هذا اللقاح لمن يفوق سنهم الـ65 سنة، هذه المعلومات سوف تصلنا خلال الأسابيع القادمة، في انتظار ذلك، نوصي باستعماله للمرضى الذين يبلغ سنهم أقل من 65 سنة".

وكان وزير الصحة الألماني قد أعلن السبت الماضي أنّ حكومته لن تعطي الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما لتلقي لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، وذلك طبقاً لمشورة خبرائها الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.

وفي إيطاليا، أجازت الوكالة الإيطالية للأدوية السبت استخدام لقاح أسترازينيكا لجميع الراشدين، لكنها أوصت ببدائل بالنسبة لمن تجاوزوا سن الـ 55 عاما.