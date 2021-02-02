يقضي فريق شباب بلوزداد ليلته اليوم بفندق موقورنو بالبرواقية على أن ينتقل صباح الغد الى عاصمة الولاية المدية لمواجهة الاولمبي على ارضية ميدان امام الياس في لقاء متاخر عن الجولة الخامسة من بطولة المحترف الاول.



وقد اجرى مساء اليوم في حدود الساعة الخامسة حصة تدريبية على ارضية ميدان الشهيد فرقاني وفرقاني بحضور انصار الفريق حيث رسم المدرب ديما معالم التشكيلة والخطة التي سينتهجها رفقاء القائد سعيود في مباراة الغد التي ستكون منقولة مباشرة على التلفزة الجزائرية.