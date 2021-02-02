منحت وزارة الشباب والرياضة الضوء الأخضر لإعادة فتح القاعات المتعددة الرياضات و القاعات الرياضية، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء، حسبما أفاد بيان للهيئة الوزارية اليوم الثلاثاء.



وجاء في بيان الوزارة أنه “وفي إطار الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية و بعد المصادقة على البروتوكول الصحي من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا (كوفيد-19)، وبالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة، تقرر فتح القاعات المتعددة الرياضات و القاعات الرياضية، ابتداء من يوم الأربعاء 03 فبراير 2021”.



وأضاف بيان الوزارة “يكلف مدراء الشباب و الرياضة بالولايات، بالسهر على التقيد الصارم بأحكام البروتوكول الصحي المصادق عليه”.



وكانت السلطات العمومية قد قررت غلق جميع المرافق الرياضية على مستوى التراب الوطني وتوقيف النشاطات الرياضية منذ مارس الفارط، بسبب تفشي جائحة كورونا.



غير أن تطور الوضع الصحي بتراجع عدد الإصابات، جعل السلطات تسمح باستئناف بعض الرياضات الممارسة على الهواء الطلق شهر ديسمبر الفارط، ومس القرار ألعاب القوى، الدراجات الهوائية، التنس، التجذيف والكانوي كاياك، الملاحة الشراعية، الرياضات الميكانيكية، كرة الريشة، التزحلق والرياضة الجبلية، الفروسية والرياضات التقليدية، وقبلها في نوفمبر الفارط، تم استئناف مباريات كرة القدم بإجراء الجولة الأولى لبطولة الرابطة الاولى المحترفة.