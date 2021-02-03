قضت صباح اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ميلة ،بعقوبة قدرها خمس سنوات سجنا نافذة في حق كل من رئيس بلدية قسنطينة السابق الموقوف (ر.س) ومدير العمران السابق بالبلدية (م.م) ،كما ادانت المرقي العقاري المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (م.إ) بعام نافذ مع الايداع من الجلسة فيما برأت ساحة كل من (س.ر),(ب.م) من التهم التي كانت موجهة لهما. في قضية ما عرف بالترخيص ببناء 32 فيلا بمنطقة بوجنانة .



وكانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، قد أدانت في جلستها المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس الماضي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة (عهدة2012/2017) "س.ر"، بخمس سنوات سجن منها سنتين نافذتين ، في قضية الترخيص ببناء الفيلات، وأدين معه الموظفان بالمصالح التقنية لبلدية قسنطينة "م.م" و "س.ر" بالسجن 5 سنوات منها سنة نافذة لكل واحد منهما مع الأمر بإيداعهما السجن ، فيما برأت ساحة المرقي العقاري (م.إ).