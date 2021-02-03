أشارت حسابات وكالة "تاس"، التي تمت على أساس البيانات الرسمية والإعلامية، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في العالم، تجاوز لأول مرة عدد المصابين بالعدوى.

فقد تم بالفعل تطعيم ما لا يقل عن 105.1 مليون شخص ضد فيروس كورونا، في العالم بينما أصيب به حوالي 103.9 مليون شخص منذ بداية الوباء (وتوفي أكثر من 2.2 مليون منهم).

وأكبر عدد للذين تلقوا اللقاح ضد كوفيد، في الولايات المتحدة 33.7 مليون شخص. وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية، حيث تم تطعيم 10.2 مليون شخص، مع احتساب الأراضي البريطانية ما وراء البحار.

وفي روسيا، وفقا لمعطيات المركز الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا، تم تسجيل 3884730 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتعافى من هذا المرض 3340545 شخصا، وتوفي بسببه 74158 شخصا، وتم تطعيم ما لا يقل عن مليون شخص باللقاحات ضد فيروس كورونا.