ضرب زلزالان متتاليين بقوة تقترب من 6 درجات على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء مقاطعة جزر لويالتي، بكاليدونيا الجديدة. . وبحسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، ضرب الزلزال الأول الذي وقع على عمق 10 كيلومترات في الجنوب الشرقي للجزيرة.

وأشارت الهيئة إلى أن زلزالا وقع بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر عند دائرة عرض (22.563 جنوبا)، وخط طول (172.101 شرقا)، في تمام الساعة (23:58) بالتوقيت العالمي. وأكدت الهيئة الأمريكية أن زلزالا آخر بقوة مماثلة ضرب نفس الجزء من الجزيرة بعدها بما يقارب الساعة. ذ

وأفادت الهيئة بأن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد تقارير فورية بوقوع إصابات أو أضرار.