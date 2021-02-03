رد الدولي الجزائري رياض محرز على التصريحات الأخيرة للناخب الوطني جمال بلماضي بخصوص مشاركة اللاعب رفقة فريقه في الدوري الإنجليزي والتي فهمت حسب رياض بطريقة خاطئة بخصوص أنه قلق ومحبط جرّاء وضعيته في " المان سيتي".

وفي تصريحات لصحيفة " سيتي إكسترا " أكد رياض أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام في الجزائر وحتى خارجها جانب الصواب وكانت بعيدة عن السياق بسبب عدم إتقان بلماضي للغة العربية جيدا.

متوسط ميدان الخضر أوضح أن كل شيء على مايرام فيما يخص وضعيته مع نادي " السيتزن".